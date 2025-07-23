İngiltere Büyükelçiliği Siyasi Danışmanı ve 2. Katibi Benjamin Cooper ile Alpaslan Oğuz, AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette Yozgat’ın tarihi ve kültürel zenginlikleri ile şehrin yerel kalkınma potansiyeli üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir atmosferde geçen görüşmede, bölgesel gelişmeler ve yerel dinamikler üzerine de değerlendirmeler yapıldı.

İl Başkanı Kandemir, nazik ziyaretlerinden dolayı Cooper ve Oğuz’a teşekkür ederek, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki dostluk ve iş birliğinin daha da güçlenmesini temenni etti.