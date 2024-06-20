İngiliz gazeteleri, Türkiye'nin Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) F Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yenmesini geniş bir şekilde haber yaptı.

Gazeteler, Türkiye'nin ikinci golünü atan ve maçın oyuncusu seçilen annesinin Yozgatlı olduğu bilinen 19 yaşındaki Arda Güler'i övgüye boğdu.

Ayrıca İngiliz basınında babası Yozgatlı Mert Güler’e de övgü yer aldı.

"ARDA GÜLER, VURUŞUYLA GÖK GÜRÜLTÜSÜNÜ ÇAKTI"

Guardian gazetesi, Türkiye-Gürcistan maçı için "Arda Güler vuruşuyla gök gürültüsünü çaktı, Türkiye'yi Gürcistan fırtınasından kurtardı" başlığını kullandı.

Dortmund'daki maçı izleyen Sid Lowe, iki takım taraftarlarının coşkulu tezahüratlarıyla maçın muhteşem bir atmosferde oynandığını vurguladı.

Lowe, karşılaşmayı 103 atak, 36 şut, 4 gol ve direkten dönen 3 topla EURO 2024'ün en iyi maçı olarak nitelendirdi. Gürcistan'ın ilk golünün tarihi bir an olduğunu belirten Lowe, Mert Müldür'ün ve Arda Güler'in gollerinin olağanüstü olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE HEYECAN VERİCİ BİR GALİBİYETLE AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NI AYDINLATTI"

i gazetesi, Türkiye'nin Gürcistan karşısındaki galibiyetini "Türkiye heyecan verici bir galibiyetle Avrupa Futbol Şampiyonası'nı aydınlattı" başlığıyla duyurdu. Gazete, Arda Güler'in attığı golü "büyüleyici" ve "durdurulamaz" olarak nitelendirdi. Maçın genel değerlendirmesinde Türkiye'nin topa daha fazla sahip olduğunu ancak savunmada sık sık açıklar verdiğini belirtti.

"ARDA GÜLER VE MERT MÜLDÜR'ÜN SİHİRLİ VURUŞLARI"

Times gazetesi, James Gheerbrant'ın gözlemleriyle, Gürcistan'ın turnuvaya ilk kez katıldığı ve tarihi bir gol attığını yazdı. Ancak Türkiye'nin iki sihirli vuruşunun Gürcistan'ı çaresiz bıraktığını belirtti. Gheerbrant, Mert Müldür ve Arda Güler'in gollerinin Türkiye'yi iyi bir konuma getirdiğini vurguladı. Maç sırasında atmosferin olağanüstü olduğunu ve Türkiye taraftarlarının coşkulu destek verdiğini ifade etti.

"MERT MÜLDÜR VE ARDA GÜLER'İN GOLLERİ TURNUVANIN EN GÜZEL GOLÜ SEÇİLMEYE ADAY"

Daily Telegraph gazetesi, maç öncesi taraftarlar arasında yaşanan gerginliği ve polisin müdahalesiyle olayların yatıştığını belirtti. Maçı izleyen Ben Rumsby, Türkiye'nin gollerinin turnuvanın en güzel golü olmaya aday olduğunu söyledi. Arda Güler'in yeteneğinden övgüyle bahseden Rumsby, genç futbolcunun süper bir gol attığını ve parlak bir geleceğin onu beklediğini belirtti. Gazete, Türkiye Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın galibiyeti doğum günü hediyesi olarak nitelendirdiği açıklamasına da yer verdi: "Bugün 50 yaşına girdim. Bana verilebilecek en iyi doğum günü hediyesi de bu galibiyetti."