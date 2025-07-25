Özel araçla bu mesafe ortalama 6 ila 7 saat süren bir yolculukla tamamlanabiliyor. Hava koşulları ve trafik durumu da bu süreyi etkiliyor.

Yol Güzergahı

Sürücüler genellikle İnegöl – Eskişehir – Ankara – Yozgat güzergâhını tercih ediyor. Bu rota üzerinde hem otoyol hem de bölünmüş yollar bulunduğu için yolculuk konforlu ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

Toplu taşıma ile seyahat etmek isteyenler için İnegöl’den Yozgat’a doğrudan otobüs seferleri sınırlı olsa da, Bursa veya Ankara üzerinden aktarma yapılarak Yozgat’a ulaşmak mümkün. Otobüsle yolculuk süresi ise yaklaşık 9 ila 10 saat arasında değişiyor.

İki şehir arasındaki bu bağlantı, özellikle yaz aylarında memleket ziyaretleri ve aile buluşmaları için sıkça kullanılıyor.