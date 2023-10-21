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Benzin ve motorin fiyatlarının en önemli belirleyicisi olan Brent petrol fiyatları, son dönemdeki dalgalanmalarla gündemde. Özellikle İsrail ile Hamas arasında yaşanan çatışmalar, petrol fiyatlarını artırmaya devam ediyor. Bu da yakıt fiyatlarının seyrini belirsiz kılıyor.

VATANDAŞLAR ENDİŞELİ

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurlarındaki değişikliklerle birlikte, vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını yakından takip ediyor. İndirim haberlerinin ardından gelen zamlar, tüketicilerin bütçesine olumsuz etki yapıyor.

BENZİN VE MOTORİNDEKİ SON DURUM

Son güncellemelere göre, gece yarısından itibaren benzin fiyatlarına 1 lira 48 kuruşluk bir zam geldi. Şu anki akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 39.58 lira iken benzinin litresi ise ortalama 35.15 lira seviyelerinde satılıyor.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken, gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenerek KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirli bir fiyat değişim farkı ile gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı hesaplanıyor. (Haber Merkezi)