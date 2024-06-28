Mağaza, 28 Haziran tarihinde başlayan özel indirim kampanyasıyla kendi markalarına ait ürünlerde yüzde 80'e varan net indirimler sundu.

Vatandaşlar, devasa indirim fırsatından yararlanmak için mağazayı doldurdu ve zaman zaman izdiham yaşandı. İndirim kampanyası, mağazanın stokları tükenene kadar geçerli olacak şekilde planlandı.

Devasa indirim ile birlikte vatandaşlar kuyruk oluşturdu. İndirim kampanyası, mağazaların açılışından itibaren geçerli olurken stoklar tükenene kadar devam etti.

Mağaza, 15. yıl kutlamaları çerçevesinde başlatılan kampanya kapsamında fırça setleri, makyaj çantaları, temizlik ürünleri, pamuklar, çorap, toka ve makyaj ürünleri gibi özel ürünleri büyük indirimlerle müşterilerine sunarak beğeni topladı.

Bu özel kampanya sayesinde müşteriler, sevdikleri markaların ürünlerini çok daha uygun fiyatlarla satın alma fırsatı buldu. Kampanya sonrasında sosyal medyada başlayan heyecan ise hızla yayıldı ve büyük ilgi gördü.