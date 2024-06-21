Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından başlatılan emeklilere yönelik Yüksek Hızlı Tren (YHT), anahat ve bölgesel trenlerde uygulanan yüzde 10 indirim kampanyasının büyük ilgi gördüğünü duyurdu.

Yozgat’ta da bulunan hızlı trende de geçerli olan indirim hakkında Bakan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024'ü emekli yılı ilan ettiğini vurgulayarak, son 22 yılda ülke genelinde 275 milyar dolarlık ulaşım altyapısı yatırımı yapıldığını ve Türkiye'nin güçlenip büyüdüğünü belirtti.

Uraloğlu, emeklilerin sosyal ve kültürel hayata katılımlarını artırmayı hedefleyen indirim kampanyasından 1 Nisan'dan bu yana 62 bin emeklinin yararlandığını açıkladı.

Bakan, emeklilerin tercihinin özellikle yüksek hızlı trenlerden yana olduğunu ve Nisan ayı başından itibaren 37 bin 500 emeklinin YHT, 10 bin 321'inin anahat trenleri ve 14 bin 240'ının bölgesel trenlerle seyahat ettiğini belirtti.

Emeklilerin ülkenin gelişimindeki katkılarını vurgulayarak, onları Türkiye Yüzyılı'nın mimarları olarak gördüklerini ve hayatlarının ikinci dönemlerinde toplum içinde aktif olmaları için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceklerini söyledi.

Uraloğlu ayrıca, yaşlı veya hareket kısıtlılığı olan vatandaşlara destek olmak amacıyla hayata geçirilen turuncu masa uygulamasıyla trenlerde konforlu ve güvenli seyahat imkanı sağlandığını da vurguladı.