Sosyal medyada paylaştığı “incinmişsin” videosuyla kısa zamanda tanınan Hasan Fehmi Kara’nın hayatını kaybetmesi büyük hüzün yarattı. Evli ve üç çocuk babası Kara’nın Konya’da kamyonetinde ölü bulundu.

Acı olay, Selçuklu ilçesindeki 6. Organize Sanayi Bölgesi’nde sabah saatlerinde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, bölgeden geçen vatandaşlar, park halindeki bir kamyonetin içinde hareketsiz duran bir kişiyi fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa zamanda bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde araçta bulunan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede, hayatını kaybeden kişinin sosyal medyada “incinmişsin” videosuyla tanınan Hasan Fehmi Kara olduğu tespit edildi.