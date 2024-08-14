Kanal D'nin izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ilgili bilgilerle gündemde. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, 30 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Şimdi ise dizinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş başladı.
İnci Taneleri dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yeni bölümleri için izleyiciler sabırsızlıkla beklerken, dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte İnci Taneleri oyuncu kadrosunda yer alan isimler:
Yılmaz Erdoğan - Azem
Hazer Ergüçlü - Dilber
Selma Ergeç - Piraye
Kubilay Aka - Cihan
Güven Kıraç - Kasım
Yasemin Baştan - Nergis
Orkuncan İzan
Ülkü Hilal Çiftçi
Özgür Çoban
Sera Kutlubey