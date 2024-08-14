Kanal D'nin izleyiciler tarafından büyük ilgiyle takip edilen dizisi İnci Taneleri, yeni sezonuyla ilgili bilgilerle gündemde. Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve Şenol Sönmez'in yönetmenliğini üstlendiği dizi, 30 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanan sezon finaliyle kısa bir araya girmişti. Şimdi ise dizinin yeni sezonu için meraklı bekleyiş başladı.

İnci Taneleri dizisinin 2. sezonunun Eylül ayında başlaması bekleniyor. Dizinin yeni bölümleri için izleyiciler sabırsızlıkla beklerken, dizinin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. İşte İnci Taneleri oyuncu kadrosunda yer alan isimler:

Yılmaz Erdoğan - Azem

Hazer Ergüçlü - Dilber

Selma Ergeç - Piraye

Kubilay Aka - Cihan

Güven Kıraç - Kasım

Yasemin Baştan - Nergis

Orkuncan İzan

Ülkü Hilal Çiftçi

Özgür Çoban

Sera Kutlubey