2023-2024 eğitim ve öğretim yılına az bir zaman kala ilçede bulunan tüm okullarda çalışmalar devam ediyor. Yapılan çalışmalar kapsamında okullarda incelemelerde bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Osman Çavuş Mahallesi 6 derslikli anaokulu inşaatını ziyaret etti. Ziyarette Öcal, inşaat hakkında bilgi alarak incelemelerde bulundu.

Öcal yaptığı açıklamada; “İlçemizin öğrenci potansiyeli sürekli artmakla beraber eskiyen binalarımızın da yenilenmesi ihtiyacı doğuyor. Görevde bulunduğumuz süre içerisinde eğitim binalarımızı yenileme ve eğitim ortamlarını daha kaliteli hale getirmeye çalışacağız inşallah. Bunun için elimizdeki imkanları kullanma gayretinde olacağımızı vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Okul binalarımızın bazılarını yeni eğitim öğretim yılına hazırlıyoruz. Bunun için de arkadaşlarımız yoğun bir gayret içerinde çalışıyorlar. Yeni okullarımızın ve yeni binalarımızın tüm öğrencilerimize ve Sorgun halkına hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Yasin Nazım Kayhan