Şirket, bu kısıtlamaların yalnızca "küçük bir hesap grubu" ile sınırlı olduğunu ve tüm Filistinlilerin fonlarına el konulduğu yönündeki iddiaları reddetti.

Eşler arası (P2P) kripto platformu Paxful'un kurucu ortağı ve Noones P2P platformunun CEO'su Ray Youssef, sosyal medya platformu X'te yaptığı bir açıklamada, Binance'in IDF'nin talebi üzerine Filistinli kullanıcıların fonlarına el koyduğunu duyurdu. Youssef, bu durumu çeşitli kaynaklara, özellikle de İsrail makamlarından gelen bir mektuba dayandırdı.

Youssef, "Binance, IDF'nin talebi doğrultusunda Filistinlilerin fonlarına el koydu ve bu fonları geri vermeyi reddediyor. Yapılan tüm itirazlar geri çevrildi," ifadelerini kullandı. Ayrıca, benzer bir durumun Lübnanlılar ve Suriyeliler için de geçerli olabileceğini öne sürerek, "Anahtarlarınız sizde değilse, kripto paralarınız da sizin değildir," diye ekledi.

Binance, Filistinli kullanıcıların dondurulan fonlarını geri almak için yaptığı itirazlara, İsrail Savunma Bakanlığı'ndan Kasım 2023 tarihli bir mektubu referans göstererek yanıt verdi.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Binance CEO'su Richard Teng, "Yalnızca yasa dışı fonlara bağlı sınırlı sayıda kullanıcı hesabının işlem yapması engellendi. Bu konuda bazı yanlış anlaşılmalar oldu. En önemlisi, bölge genelinde kalıcı bir barışın sağlanmasını ümit ediyoruz," dedi. Binance kurucu ortağı Yi He ise uluslararası kara para aklamayı önleme mevzuatına uyduklarını vurgulayarak, kullanıcıları güvenli işlem yapma konusunda bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtti.

Bu gelişmelerin ardından, Bitcoin'in (BTC) değeri yüzde 8'e yakın bir düşüş yaşayarak 63 bin dolardan 58 bin 200 dolara kadar geriledi.