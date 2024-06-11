Devlet Su İşleri (DSİ) 12. Bölge Müdürü Rahmi Şahin, İnandık Barajı Sulaması'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Şahin’e Bölge Müdür Yardımcıları Serkan Kaman ve Aslı Erdoğan ile ilgili şube müdürleri ve teknik personel eşlik etti.

İnandık Barajı'nda sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Müdür Rahmi Şahin, projelerin tamamlanmasıyla birlikte barajdan alınacak suyun 28 bin 750 dekar zirai alanı su ile buluşturacağını belirtti.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Bölge Müdürümüz Sayın Rahmi Şahin, Bölge Müdür Yardımcılarımız Serkan Kaman ve Aslı Erdoğan ile ilgili şube müdürlerimiz ve teknik personelimiz eşliğinde Yerköy İnandık Barajı Sulaması'nda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışmalar tamamlandığında İnandık Barajı'ndan alınacak su ile 28 bin 750 dekar zirai alan su ile buluşacak" ifadelerine yer verildi.

Bu önemli sulama projesinin tamamlanmasıyla bölgedeki tarım faaliyetlerinin büyük ölçüde desteklenmesi ve çiftçilerin verimliliğinin artırılması hedefleniyor. İnandık Barajı Sulaması, bölgedeki tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından kritik bir rol oynayacak.

Yerköy İnandık Barajı Sulaması projesi, Yozgat'ın tarım potansiyelini artıracak ve bölgedeki çiftçilere önemli fırsatlar sunacak. Tarımsal verimliliği artırması beklenen bu proje, ilimiz ekonomisine de olumlu katkılar sağlayacak.