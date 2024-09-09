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Türk iş dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan İnan Kıraç, 1937 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 24 yaşında Koç Grubu'nda iş hayatına başlayan Kıraç, uzun yıllar boyunca Koç Holding'de üst düzey pozisyonlarda görev alarak, Türk otomotiv sanayisinin gelişimine önemli katkılarda bulunmuştur. 1998 yılında Koç Holding Yürütme Kurulu Başkanlığı'ndan emekli olduktan sonra Kıraça Şirketler Topluluğu'nu kurmuş ve iş dünyasındaki etkinliğini sürdürmüştür.

Eğitimini Eskişehir Gazi İlkokulu ve Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Kıraç, daha sonra Londra'daki City College of Business'ta eğitim almıştır. 1961 yılında Koç Grubu'na bağlı Ormak A.Ş.'de satış memuru olarak başlayan kariyeri, Otoyol Sanayi A.Ş. ve Tofaş Oto Ticaret A.Ş.'de genel müdürlük pozisyonlarına kadar uzanmıştır. Koç Holding’de 1998 yılına kadar Yürütme Kurulu Başkanı (CEO) olarak görev yapmış, emekliliğinin ardından ise kurduğu Kıraça Şirketler Topluluğu ile iş dünyasında aktif olmuştur.

İnan Kıraç, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra, eşi Suna Kıraç ile birlikte kültür ve sanat alanında da önemli projelere imza atmıştır. Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Pera Müzesi ve İstanbul Araştırma Enstitüsü gibi kültürel kurumlar bu çalışmalardan bazılarıdır. Ayrıca, Kıraç birçok vakıf ve kuruluşta önemli görevlerde bulunmuş, toplumsal sorumluluk projelerine katkı sağlamıştır.

Kıraç’ın serveti, Türkiye'nin en varlıklı iş insanları arasında yer almasına rağmen net bir rakam olarak açıklanmamıştır. Bugün, hem iş dünyasında hem de kültür-sanat alanındaki çalışmalarıyla tanınan İnan Kıraç, Türk iş dünyasında iz bırakmış önemli bir figür olarak öne çıkmaktadır.

İNAN KIRAÇ’IN BİYOGRAFİSİ:

Doğum Yılı: 1937

Doğum Yeri: İstanbul

Eğitim: Eskişehir Gazi İlkokulu, Galatasaray Lisesi, Londra City College of Business

Kariyer: Koç Grubu’nda üst düzey yöneticilik, Kıraça Şirketler Topluluğu kurucusu

Öne Çıkan Projeler: Pera Müzesi, İstanbul Araştırma Enstitüsü

Serveti: Türkiye’nin en zengin iş insanlarından biri olarak kabul ediliyor.