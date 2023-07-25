Başkan Çınarer, “Tarihçilerin kutbu, Şeyhü’l-müverrihin Prof. Dr. Halil İnalcık’ı Rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

HALİL İNALCIK KİMDİR?

Ülkemiz adına büyük bir gurur olan merhum Halil İnalcık 1916 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir.

Hocaların Hocası olarak anılan Halil İnalcık Türk tarihini dünyaya tanıtan, fahri doktora payesine sahip birçok başarıya imza atan bir tarihçidir.

Ankara Gazi Mektebinde ilköğrenimini görmüş son yılında Sivas Muallim Mektebine devam etmiştir. Daha sonra orta öğrenimini Ankara Gazi Muallim mektebinde tamamlamıştır.

Takvimler 1936 yılını gösterirken Yeni Çağ Tarih bölümünden Ankara Üniversitesinden Mezun oldu. Okuduğu fakültesinde Asistanlık yapmaya başladı.

Halil İnalcık büyük bir tarih profesörü akademik yaşamı başarılarla dolu olan büyük bilim insanı "Büyük Rivat'e Osmanlı İmparatorluğu ve Kırım Hanlığı" teziyle doçentliğe yükseldi. Daha sonra Türk Tarih Kurumu üyeliğine seçildi.

Akademik kariyeri için İngiltere’ye gitti ve Bristish Museum’da çalışmalar yaptı. 1951 yılında Türkiye’ye döndü.

Halil İnalcık’ın bu denli başarılı bir tarihçi olmasındaki en büyük nedenlerden biri yabancı dilleri çok iyi bilmesinden kaynaklıdır. Yabancı dillerde yaptığı yayınlar tüm dünyada tanımasına vesile olmuştur.

1993 yılında Bilkent Üniversitesi’nde Tarih Bölümünü kurdu. Ayrıca Cambridge Uluslararası Biyografi merkezi tarafından sosyal bilimler alanındaki dünyada 200 bilim adamı içerisine girmiştir.

Tarihçilerin Kutbu Halil İnalcık 25 Temmuz 2016 yılında tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeni ile 100 yaşında hayata veda etti. Alpaslan Demir