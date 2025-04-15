Demiryolu İltisak Hattı Projesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Projesi için imzalar, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan başkanlığında atıldı.

Demiryolu İltisak Hattı’nın, yüzde 75 ORAN hibesiyle 12 ayda tamamlanacağını belirten Başkan Kandemir, “Bu proje, lojistik maliyetlerinin düşmesini sağlayacak ve ihracat kapasitesini artıracak. Atıksu Arıtma Tesisi ise 10 ayda tamamlanacak ve çevre korunarak sanayiye su geri kazandırılacak” dedi.

Başkan Kandemir açıklamasında, bu projelerin özellikle gıda, tekstil ve lityum batarya üretimi yapan sanayicilere büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kandemir, Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar’ın gayretli çalışmaları ve AK Parti Belediyeciliği'nin vizyoner yaklaşımının, bu yatırımların Boğazlıyan’a kazandırılmasında önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Kandemir, “Fuat Oktay OSB, bu yatırımlarla yatırımcılar için çok daha güçlü ve cazip bir cazibe merkezine dönüşecek” dedi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mehmet Fatih Kacır, Yozgat Milletvekilleri Sayın Abdulkadir Akgül ve Sayın Süleyman Şahan, Boğazlıyan Belediye Başkanı Sayın Gökhan Coşar ve tüm emeği geçenlere teşekkürlerini sundu.

Kandemir, sözlerini “Yaparsa AK Parti Yapar! Hayırlı olsun Yozgat’ımıza, Boğazlıyan’ımıza!” ifadeleriyle tamamladı.