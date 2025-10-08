İKütahya’da son dönemde artan sahte altınla dolandırıcılık girişimleri üzerine Valilik, kent genelinde imitasyon altın satışını yasakladı. Alınan karar doğrultusunda, yasağa uymayan işletmelere 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacak.

Kentte kuyumcu esnafı ve vatandaşlardan gelen şikayetlerin artması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü konuyla ilgili kapsamlı bir çalışma başlattı. Hazırlanan raporda, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gremse olarak bilinen altınların yanı sıra imitasyon bilezikler kullanılarak kuyumcuları dolandırma girişimlerinin arttığına dikkat çekildi.

Valilikten Resmî Yasak Kararı

Emniyetin hazırladığı raporun ardından Kütahya Valiliği, kent genelinde içinde “demo”, “imitasyon” veya “gerçek değildir” ibaresi bulunmayan ürünlerin satışını yasakladı.

Valilik kararı, imitasyon altın satışı yapan tüm işletmelere tebliğ edildi. Kurala aykırı satış yapanlara 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağı duyuruldu.

Dolandırıcılığa Karşı Önlem

Kütahya Kuyumcular ve Saatçiler Derneği Başkanı Ali Eğce, alınan kararın kuyumcu esnafı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Eğce, “Son dönemde sahte altınla dolandırılmaya çalışan birçok meslektaşımızdan şikayet alıyorduk. Bu nedenle Valiliğin bu adımı çok yerinde oldu” ifadelerini kullandı.

Vali Musa Işın ve emniyet yetkililerine teşekkür eden Eğce, “Bu uygulama ile birlikte Türkiye genelinde imitasyon altın satışını yasaklayan ilk şehir Kütahya oldu. Böylece kuyumcu esnafımızın dolandırılmasının önüne geçilmiş olacak” dedi.