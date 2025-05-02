IMF’nin Nisan 2025 tarihli Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nda, Türkiye'nin 2025 yılı büyümesinin yüzde 2,7 seviyesinde kalacağı öngörüldü. Bu tahmin, hükümetin OVP’de hedeflediği yüzde 4’lük büyümenin oldukça altında. IMF ayrıca 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 31 olarak güncelledi. Bu oran, geçen yılın Ekim ayında paylaşılan öngörülere göre 7 puanlık bir artış anlamına geliyor. OVP’ye göre ise yıl sonu enflasyonu yüzde 17,5 olarak öngörülürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son Enflasyon Raporu’nda bu oran yüzde 24 olarak revize edildi.

KUR TAHMİNİ: 2025 SONUNDA 45,2 TL

IMF raporunda yer alan döviz kuru projeksiyonları da dikkat çekici. Fon, 2025 yılı için ortalama dolar/TL kurunu 41,8 olarak belirtirken, iktisatçı Mahfi Eğilmez, IMF verilerinden yola çıkarak yıl sonu kurunun 45,2 TL seviyesine ulaşabileceğini hesapladı. Eğilmez, büyüme, enflasyon ve kur beklentilerinin OVP’de yer alan verilerle örtüşmediğine işaret ederek, programın üç ayda bir güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

ENFLASYONDA KALICILIK ENDİŞESİ

IMF’nin analizlerine göre, Türkiye ekonomisinin 2026 ve sonrasında tek haneli enflasyona ulaşması beklenmiyor. Hükümetin 2026, Merkez Bankası’nın ise 2027 yılı için koyduğu tek haneli hedeflere karşın, fonun projeksiyonları en az beş yıl daha çift haneli enflasyonla devam edileceğine işaret ediyor.

KUR REJİMİNDE "SÜRÜNEN KUR" VURGUSU

Kur politikalarına ilişkin değerlendirmeler de dikkat çekici. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bu hafta yaptığı, “Koşullar, TCMB’nin kuru önemli ölçüde yönettiği bir süreç gerektiriyor” açıklaması, uygulanan kontrollü kur politikasını ilk kez açık biçimde teyit etti. IMF ise Türkiye’nin döviz kuru rejimini 2023 yılından bu yana “sürünen kur” (crawl-like arrangement) olarak sınıflandırıyor. Fonun Kur Politikası Değişimleri 2023 raporunda, Türkiye’nin yanı sıra Jamaika ve Zambiya da aynı kategoride değerlendirilmişti.