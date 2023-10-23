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Yozgat’ta çiftçinin önemli gelir kaynaklarından olan şeker pancarının hasadı devam ediyor. Çekerek ilçesine bağlı Özüveran köyünde pancar üreticileri, bir araya gelerek geleneksel yöntemlerle hasat yapıyor. Sabahın erken saatlerinde hasat yapılacak tarlaya giden köylüler, ilerleyen saatlere kadar el birliğiyle yoğun mesai harcıyor.

Kış öncesi şeker pancarı hasadını tamamlamak için hummalı bir şekilde çalışan köylüler, büyük bir dayanışma örneği sergiliyor. Bu yıl verimden memnun olan üreticiler, traktörlere yükledikleri ürünleri Sorgun Şeker Fabrikası'na gönderiyor.



"YÜKSEK VERİM BEKLİYORUZ"

Özüveran köyünde 25 dönüm alana bu yıl pancar ettiğini söyleyen Savaş Şenyüz, 200 tona yakın ürün beklediğini belirtti. Bu sene verimden memnun kaldıklarını ifade eden Şenyüz, “Şeker pancarından arta kalan ürünleri hayvancılıkta yem olarak değerlendiriyorum. Pancarlarımızı kamyonlara yükleyip Sorgun Şeker Fabrikası'na gönderiyoruz” dedi.



"BİRLİK BERABERLİK İÇİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Nafiye Şenyüz ise pancar hasadında eşine yardım ettiğini belirterek, “Köyümüzde hasat yapıyoruz. Şeker pancarının dalından kışın turşu yapıyoruz. Komşularımız geldi bize yardım ediyorlar, beraber çalışıyoruz. Birlik beraberlik içinde çalışıyoruz. Köy hayatını seviyoruz. Biz onlara yardım ettik, onlar da bize yardıma geldi. Çalışmaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.



Çekerek’in Sarıkaya köyünden pancar hasadı için akrabalarına yardıma geldiğini söyleyen Bekir Karabulut da, “Burada komşularıma, akrabalarıma yardım ediyorum. İmece usulü çalışıyoruz, gelip yardım ediyorum” ifadelerini kullandı.