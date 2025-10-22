İlçenin sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlaması hedeflenen tesisin açılışı 25 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun öncülüğünde Türkiye’nin dört bir yanında hayata geçirilen destek projelerinden biri olarak dikkat çeken Çayıralan Belediyesi Sosyal Tesisi, bölge halkının ve ziyaretçilerin konaklama, dinlenme ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tasarlandı.

Cumhuriyet Caddesi, Bağlarbaşı Mahallesi’nde yer alan tesisin açılışı öncesi açıklamalarda bulunan CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yozgatlı vatandaşları davet ederek şu ifadeleri kullandı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin dört bir yanına destek olmaya devam ediyor. Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde sosyal yaşama, bölge turizmine, yerel ekonomiye ve kültürel hayata katkı sunacak önemli bir yatırımı hayata geçirdik. İlçemize gelen misafirlerin konaklama ve buna bağlı ihtiyaçlarına cevap verecek bu güzel tesisin açılışında tüm hemşehrilerimizi aramızda görmekten mutluluk duyarız.”

Programa İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan’ın ve CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker ve İstanbul Milletvekili Kemal Enginyurt’un katılımı ile sosyal tesis Çayıralan Belediyesine devredilecek.