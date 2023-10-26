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Kırşehir’in Kaman ilçesinde akli dengesi yerinde olmayan şahıs, imamın otomobilini üzerine benzin dökerek yaktı. Çıkan yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, cami ve imamın kaldığı lojman da hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Kaman ilçesi Demirli Mahallesi’nde gece saatlerinde Yeni Cami imamı İ.İ.’nin kaldığı lojmanda bulunan otomobili, iddiaya göre M.B. tarafından benzin dökülerek yakıldı. Çıkan yangın vatandaşların da yardımıyla söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi, cami ve lojman da hasar gördü. Olayın ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli M.B.’yi yakalayarak gözaltına aldı. M.B.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Mahalle sakinleri, gece bir ses duyduklarını ve arabanın yandığını görünce birlikte yangını söndürdüklerini söyledi.