İl Müftüsü Ali Gülden, imam hatip ortaokulu ve liseleri arası Kur’an-ı Kerim’i güzel okuma ve hafızlık yarışması finaline katıldı.

Yozgat Ayşe Ilıcak Kız İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen yarışmanın açılışında konuşma yapan Müftü Gülden, Ramazan Ayı’nın öneminden ve Kur’an-ı Kerim’in bereketinden bahsederek yarışmaya katılan öğrencilere başarılar diledi.

Programa Ayşe Ilıcak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sayın Başöğretmen İdris Çetin, okul öğretmen ve öğrencileri ile velileri de katıldı. Haber Merkezi