Buna göre en fazla firma toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yer aldı. Firma sayısının sektörlere göre dağılımında, toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 318 bin 556 ile en başta yer aldı.

İmalat sektörünün toplam girişim sayısı içindeki payı 2022 yılı için yüzde 16,5 olarak gerçekleşti.

EN YÜKSEK AKTİF BÜYÜKLÜK İMALAT SEKTÖRÜNDE OLUŞTU

Firmaların toplulaştırılmış bilançosuna göre, 2022 yılında toplam aktif büyüklüğü 26 trilyon 351 milyar 610 milyon lira, kısa ve uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı ise 18 trilyon 800 milyar 514 milyon lira olurken, öz kaynakların toplamı 7 trilyon 551 milyar 095 milyon lira oldu.

İmalat sektörü 8 trilyon 109 milyar 620 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. Aktif büyüklüğünde ikinci sırayı 5 trilyon 976 milyar 106 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü aldı. Öz kaynaklar bakımından imalat sektörü 2 trilyon 945 milyar 288 milyon lira ile ilk sırada yer alırken, onu sırasıyla 1 trilyon 589 milyar 075 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü, 581 milyar 164 milyon lira ile de elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü takip etti.



EN YÜKSEK NET KAR İMALAT SEKTÖRÜNDE; EN YÜKSEK NET ZARAR GAYRİMENKUL FAALİYETLERİ SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Firmaların toplulaştırılmış gelir tablosu verisine göre, 2022 yılında tüm sektörlerin toplulaştırılmış dönem net karı 1 trilyon 511 milyar 478 milyon lira olarak gerçekleşti. İmalat sektörü 776 milyar 333 milyon lira ile en yüksek net kar elde eden sektör oldu. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektörü 350 milyar 439 milyon lira, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü ise 120 milyar 731 milyon lira net kar elde etti. Gayrimenkul faaliyetleri sektörü, 2022 yılını 20 milyar 908 milyon lira ve eğitim sektörü ise 1 milyar 438 milyon lira net zarar ile tamamladı.

EN YÜKSEK YURT DIŞI SATIŞ İMALAT SEKTÖRÜNDE GERÇEKLEŞTİ

Yurt dışı satışlara bakıldığında, en yüksek yurt dışı satış 2 trilyon 788 milyar 978 milyon lira ile imalat sektöründe gerçekleşti. Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe yurt dışı satış 2 trilyon 448 milyar 062 milyon oldu.

2022 YILINDA FİRMALARIN NET SATIŞLARI VE FAALİYET KARI ARTTI

Sektör Bilançoları kapsamında bulunan tüm firmaların toplam net satışları 31 trilyon 466 milyar 768 milyon lira, toplam faaliyet karı ise 2 trilyon 370 milyar 048 milyon lira olarak gerçekleşti. (İHA)