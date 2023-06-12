Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürü Yusuf Büyük, Türkiye Yüzyılı vizyonuna yerelden büyük bir güçle katkı sunacaklarını belirtti.

Büyük, İLBANK'ın 90. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Kentleşmenin sağlıkla sürdürülebilmesi ve vatandaşların hayat kalitesini artırmak için gelişen dünya ve modern teknolojiyle uyumlu çevreci projeler hayata kazandırdıklarını belirten Büyük, yerel yönetimlere destek olmada ulaştıkları vizyonun tüm İller Bankası çalışanlarının başarısı olduğunu vurguladı.

Büyük, İLBANK'ın kurulduğu günden beri ülkenin büyümesi için umutla ve heyecanla mücadele ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da hedefimiz 'kalkınma yerelden başlar' ilkesinden hareketle 'Türkiye Yüzyılı'nın muhteşem Türk şehirlerinin inşa sürecine katkı sağlamak olacak. Türkiye Yüzyılı vizyonuna, yerelden büyük bir güçle katkı sunmakta kararlıyız. Cumhuriyetimizin 100'üncü, İller Bankamızın 90'ıncı yılında, bu yürüyüşümüz daha da ivme kazanacaktır. Birikimimize inanıyor, tecrübemize güveniyoruz. Şimdi ülkemiz, milletimiz ve geleceğimizin teminatı yavrularımız için her zamankinden daha çok çalışacak ve aynı gayreti hep birlikte göstereceğiz." AA