İlkyardımın önemini anlatan Ağı, “Dünya ilkyardım günü her yıl eylül ayının ikinci cumartesi günü tüm Dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli etkinliklerle farkındalık oluşturmak için kutlanmaktadır” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi’nde aralıklarla tüm personele ilkyardım eğitimi verdiklerini söyleyen Uz. Dr. İsmail Ağı: “Hastanemizde düzenli aralıklarla tüm personele ilk yardımın önemini anlattığımız, doğru ilkyardımın nasıl yapılması gerektiğini gösterdiğimi eğitimler veriyoruz. Bu eğitimler sonunda personelimiz uygulamalı olarak ilkyardım tekniklerini yapma becerilerini geliştirme fırsatı buluyor. İnsan hayatının kutsallığının "normal” çizgisinden “son an” olarak nitelendirilen noktasına kadar her aşamasında gelişebilecek ve tıbbi yardıma ihtiyaç duyulan her türlü ani dalgalanmada en küçük dokunuşların bile hayatı normale çevirebileceği bilincinin ve bu dokunuşun öneminin toplumun her kademesinde yer alan bütün insanlara aşılanması gerekmektedir.”

Travma yaralanmalarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığını söyleyen Uz. Dr. İsmail Ağı: “İnsanlığa sağlıklı ve huzurlu bir yaşam kalitesi sunmak, başımıza gelebilecek her türlü kaza ve yaralanmalardan sağ kalımı arttırmak ve kalıcı sakatlanmaları minimum seviyeye indirebilmek için ilkyardım eğitimi herkese ulaşacak şekilde yaygınlaştırılmalı ve önemi vurgulanmalıdır. Kazanın gerçekleştiği yerde bireylere ilk beş dakika içerisinde uygulanması mümkün olan etkili bir ilkyardım müdahalesi ile ölümlerin ve kalıcı yaralanmaların çok önemli bir kısmını önlemek mümkün olacaktır. Bu durum ilkyardımın insan hayatı için ne kadar önemli olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.”