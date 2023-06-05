Yozgat merkeze yapılacak olan 24 Derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokul için yapım işi ihalesi yapılarak yüklenici firma ile sözleşme imzalandı.

“İHALESİ YAPILDI”

Yapım işi ihalesinin yapılması ve yüklenici firma ile sözleşmenin imzalanması sonrasında açıklamada bulunan Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, “Eğitim camiamıza hayırlı olsun. İlimiz merkezine yapılacak olan 24 Derslikli Mehmet Akif Ersoy İlkokulu yapım işi ihalesi yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde başta devlet ricalimiz olmak üzere emek veren ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz. Okulumuzun ilimize, meslektaşlarımıza ve öğrencilerimize hayırlı olması diliyorum. Göz aydınlığımız çocuklarımızın istikbalinin daha güzel olması ve onların daha da mutlu olmaları için devletimizin her imkânı seferber ediyor” ifadelerini kullandı.

“YOZGAT'IMIZA HAYIRLI OLSUN”

Konu ile alakalı Yozgat İl Özel İdaresi yetkilileri tarafından ise, “Sözleşmesi imzalandı. İlimiz Merkez İlçe Mehmet Akif Ersoy 24 Derslik İlkokulu yapım işi ihalesi, İl Özel İdaresince yapılmış ve yüklenici firma ile sözleşme imzalanmıştır. Yatırımın gerçekleşmesinde emek veren katkı sunan devlet ricalimize teşekkür ederiz. Yiğitler şehri Yozgat'ımıza hayırlı olsun” denildi. Melike Aslı Arslan