Gündemde yaptığı çarpıcı yorumlar ve paylaşımlarla dikkat çeken İlker Canikligil, özellikle 'The Box (Kutu)' ve 'Wine and Eggs (Şarap ve Yumurta)' adlı kısa filmleriyle tanınmaktadır. Yönetmenin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar da geniş bir takipçi kitlesi tarafından ilgiyle izlenmektedir.

İlker Canikligil Kimdir?

İlker Canikligil, 26 Mayıs 1972'de İstanbul'da doğmuştur. Samsun kökenli olan Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'ni bitirmiştir. Yükseköğrenimini ise Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlamıştır.

Üniversite yıllarında kısa metrajlı film projeleri çekmeye başlayan Canikligil, sinema kariyerine ilk adımlarını atmıştır. Bu dönemde yaptığı çalışmalar, onun yönetmenlik yolundaki yeteneğini göstermektedir.

İlker Canikligil ve Yönetmenlik

İlker Canikligil, ilk kısa filmini 1992 yılında, üniversite yıllarında "Nöbetçi" adıyla çekmiştir. Ardından "Ağaç" (1994) ve "Uçmak İstiyorum" (1995) gibi projelere imza atmıştır.

Canikligil, 1994'te düzenlenen 8. Altın Koza Film Festivali'nde adı duyulmaya başlanmış, 2006'da "Gen" adlı uzun metrajlı sinema filmiyle 13. Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Kurgu ödülünü kazanmıştır.

İlker Canikligil'in Akademik Çalışmaları

İlker Canikligil, 1999 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde ders vermeye başlamıştır. Ancak 2006 yılında akademik kariyerinden istifa etmiştir.

2010 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersleri vermeye başlamış, 2014'te buradan ayrıldıktan sonra İstanbul Film Akademisi'nde yönetmenlik dersleri vermiştir. 2019'da ise, kurduğu YouTube kanalı FluTV'de dijital yayıncılığa adım atmıştır.

Yönetmenliğini Üstlendiği Filmler

İlker Canikligil'in filmografisinde yer alan bazı yapımlar şunlardır:

Nöbetçi - Kısa film (1992)

Ağaç - Kısa film (1994)

Uçmak İstiyorum - Kısa film (1995)

Kedi Gözü - Kısa film (1998)

Simulacra - Kısa film (2001)

Gen - Sinema filmi (kurgu) (2006)

Tolerans - Kısa film (kurgu) (2011)

Şarap ve Yumurta 'Wine and Eggs' - Kısa film (2017)

Kutu 'The Box' - Kısa film (2017)

Allegretto - Kısa film (2017)

İspanya'da Yağmur - Kısa film (2018)

Gözaltı Süreci

İlker Canikligil, bir YouTube yayınında "alt sınıf" olarak tanımladığı kitleye yönelik, "execute order 66" (Star Wars serisinde geçen bir soykırım) ifadesini kullanmıştır. Bu söylemi gülerek yapan Canikligil, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmasına neden olmuştur. Ünlü yönetmen, bu soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.