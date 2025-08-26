İlk Yangın Uçağı Pilotu Suat Al'dan Acı Haber

Türkiye’nin ilk yangın söndürme uçağı pilotu Suat Al geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Suat Al, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamalarda orman yangınına müdahaleye ilişkin uyarılar yapmıştı.
Al," Uçak kiralamaktan vazgeçin. Yabancı pilotlar sadece parasını düşünür. Türk Hava Kurumu'nun elindeki üç uçağın bakımını yap, sorunsuz çalışır" demişti.
39 ayrı uçak kullanan, 45 yıllık pilot Al, önceki gün İzmir Gümüldür'de direksiyon başındayken beyin kanaması geçirdi ve aracı ile şarampole yuvarlandı. İzmir 9 Eylül Hastanesi'ne kaldırıldı yoğun bakımda kurtarılamadı.
Bu sabah hayatını kaybeden Al için İzmir'de cenaze töreni düzenlenecek. Suat Al, İzmir Menderes Gölcük mezarlığında ikindi namazına müteakip defnedilecek.