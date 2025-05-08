Şen, kurucusu olduğu Londra merkezli Sen Consulting Limited bünyesinde, bireylerin ve kurumların potansiyelini zirveye taşıyan stratejiler geliştiriyor.

Dünya Fütüristler Birliği (World Future Society) üyesi olan Şen, özellikle yetenek yönetimi, gelecek vizyonu ve motivasyon temalı seminer ve konferanslarla hem ulusal hem uluslararası alanda geniş kitlelere ulaşıyor.

Gazetecilik kariyerine Ege TV ve TRT’de muhabirlik ve haber spikerliği ile başlayan Saadet Şen, medya dünyasında edindiği birikimi, kurumsal iletişim danışmanlığı alanına taşıdı. Vakko, Sofra London, Sunset ve Darülaceze Vakfı gibi önemli markalarla çalıştı. Olay TV’de yaklaşık dört yıl boyunca yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği “Ayna” programı ile geniş izleyici kitlesine ulaştı.

Eğitim alanında da aktif rol üstlenen Şen, Süleyman Demirel Üniversitesi’nde kariyer yönetimi dersleri verdi. Bosch, Tofaş, Türk Hava Yolları, Kızılay, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Meteksan, Çanakkale Seramik, Devlet Tiyatroları ve İDO gibi birçok kurumda düzenlediği eğitimlerle dönüşüm odaklı içerikler sundu.

Sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü ortak projeler, Türkiye genelinde üniversitelerde gerçekleştirdiği gençlik buluşmaları ve televizyon programlarına katkılarıyla Saadet Şen, bireylerin kendi potansiyellerini keşfetmelerine öncülük ediyor.