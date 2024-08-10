Necdet Elmas'ın kim olduğu ve hayatı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki Necdet Elmas kimdir? İşte detaylar…

NECDET ELMAS KİMDİR?

Türkiye'nin suç dünyasında adını büyük bir yankıyla duyuran Necdet Elmas'ın hayatı, karanlık ve çalkantılı dönemin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

9 Ocak 1935 tarihinde Konya'da yoksul bir ailede dünyaya gelen Elmas, suç dünyasındaki ününü 1960'lı yıllarda kazandı.

Çocuk yaşta evden kaçan Necdet Elmas, çeşitli sektörlerde çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni ikinci sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Memurluk yaptığı yılların ardından, 7 yaşındaki çocuğunu kaybettikten sonra yasa dışı işlere yöneldi.

Chevrolet marka bir otomobili çalarak suç dünyasına adım atan Elmas, bu eyleminden dolayı 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hapisten kaçtıktan kısa bir süre sonra yeniden yakalanarak Sultanahmet Cezaevi'ne gönderildi, ancak sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sevk edildi. Hastane dönüşü askerleri ikna ederek Emirgan’a rakı içmeye götürdü ve tuvalete gitmek için izin alarak yeniden firar etti.

Necdet Elmas, 7 Temmuz 1961 tarihinde ilk büyük soygununu Çemberlitaş'taki Buğday Bankası'nda gerçekleştirdi. Eğitimli kişiliği ve giyimiyle basının ilgisini çeken Elmas, gazetelere 'The Gangbuster of Istanbul' imzasıyla mektuplar gönderdi ve polisleri eleştirdi. 18 Ağustos 1961'de Chevrolet arabası ve Sten marka tabancasıyla Polis Merkezine otuz metre mesafedeki İş Bankası Kazlıçeşme şubesinden 165 bin 850 lira çaldı.

Popülaritesi hızla artan Necdet Elmas'ın taklitleri ortaya çıktı ve şöhreti giderek büyüdü. O dönemin darbe hükûmeti tarafından sıkı takibe alınan Elmas, ev sahibi arkadaşının ihbarı ile 30 Ağustos 1961'de Darıca'da yakalandı. Yakalandıktan sonra kadınların emniyete Necdet Elmas'a iyi davranılması yönündeki dilekleri dikkat çekti.

20 yıl hapis cezasına çarptırılan Elmas, cezaevinde İslam’a yöneldi ve İslami bir yaşam tarzı benimsedi. 1974 affıyla serbest bırakılan Necdet Elmas, Beşiktaş Belediyesi tarafından kendisine tahsis edilen büfede işletmecilik yaptı ve kazandığı parayla hayır işleri gerçekleştirdi. Doğduğu Konya'ya dönüp Ereğli ve ardından Antalya'ya taşındı. Üç kez evlenen Necdet Elmas, 2017 yılında Antalya'da vefat etti.