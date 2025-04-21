Şubat ayından bu yana çeşitli sağlık sorunlarıyla mücadele eden Francis’in vefatının ardından, yeni Papa’nın kim olacağı sorusu gündeme geldi. Adaylar arasında ismi öne çıkan isimlerden biri ise Ganalı Kardinal Peter Turkson.

PETER TURKSON KİMDİR?

Peter Kodwo Appiah Turkson, 11 Ekim 1948’de Gana’da dünyaya geldi. Katolik Kilisesi’nin önde gelen isimlerinden biri olan Turkson, 2022 yılından bu yana Papalık Bilimler Akademisi’nin şansölyesi olarak görev yapıyor. 2009-2017 yılları arasında Papalık Adalet ve Barış Konseyi’nin başkanlığını üstlenen Turkson, daha önce 1992-2009 yılları arasında Cape Coast Başpiskoposu olarak görev yaptı.

2003 yılında Papa II. John Paul tarafından kardinal ilan edilen Turkson, Katolik dünyasında "Afrika’nın en enerjik kilise liderlerinden biri" olarak tanımlanıyor. İlahiyat eğitimi alan Turkson, 1975 yılında rahipliğe atandı. Kutsal Yazılar alanında doktora çalışmalarına başlayan Turkson, bu süreci başpiskopos olarak atanması nedeniyle tamamlayamadı.

Çok dilli bir kimliğe sahip olan Turkson, Latince, Yunanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve yerel Gana dili Fante’yi konuşabiliyor. On kardeşi bulunan Turkson’ın ailesi Hristiyanlık ve İslam geleneklerini bir arada barındırıyor; biyografisinde amcasının Müslüman olduğu bilgisi yer alıyor.

“TÜRK KÖKENLİ Mİ?” SORUSU GÜNDEMDE

Kardinal Peter Turkson’ın soyadının Türkçedeki “Türkoğlu” anlamına benzemesi, Türkiye’de sosyal medyada dikkat çeken bir detay oldu. Bu benzerlik, “Türk kökenli mi?” sorularını beraberinde getirdi. Ancak, Peter Turkson’ın Türk kökenli olduğuna dair herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Uzmanlar, bu benzerliğin yalnızca isim benzerliğinden ibaret olduğunu belirtiyor.

İLK SİYAH PAPA OLABİLİR Mİ?

Peter Turkson’ın ismi, yeni Papa adayları arasında sıkça anılıyor. Eğer seçilirse, Katolik Kilisesi tarihindeki ilk siyah Papa olacak. 2013’te de papalık için adı geçen Turkson, bu kez en güçlü adaylardan biri olarak gösteriliyor.