Teröre verilen ilk şehit Süleyman Aydın, kabri başında anıldı. Detaylar haberimizde:

PKK’nın 40 yıl önce ilk şehit ettiği Mehmetçik olan Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli Mahallesi’ndeki mezarı başında dualarla anıldı.

Siirt’in Eruh ilçesinde 15 Ağustos 1984’te terör örgütü PKK’nın düzenlediği ilk silahlı saldırıda şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın, Erzincan’ın Mertekli köyündeki mezarı başında anıldı.

PKK’nın terör eylemlerini başlattığı ilk eylem olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın kabristanı Erzincan’a yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Mertekli Mahallesi’nde bulunuyor.

Yurt dışında yaşayan şehidin 82 yaşındaki ağabeyi Cemal Aydın, şehadet yıl dönümünde Erzincan’a gelerek şehidin mezarını ziyaret ederek dualar etti.

Cemal Aydın, “1984 yılında yaşanan hain terör saldırısında kardeşim Süleyman Aydın’ı şehit verdik. Türkiye tarihine teröre ilk verdiğimiz şehit asker olarak geçti. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhları şad mekânları cennet olsun” dedi.

ŞEHİT SÜLEYMAN AYDIN’IN KABRİ VE ERUH BASKINI

1984 PKK terör saldırılarının ilki olan Eruh baskınında şehit düşen Jandarma Komando Er Süleyman Aydın’ın kabri, Erzincan’a yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Mertekli Mahallesi’nde yer alıyor. Eruh’taki bu acı olay, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk büyük çaplı saldırı olarak tarihe geçti.

ŞEHİT SÜLEYMAN AYDIN NASIL ŞEHİT OLDU?

15 Ağustos 1984 tarihinde, PKK tarafından gerçekleştirilen Eruh ve Şemdinli baskınları, Abdullah Öcalan’ın emirleri doğrultusunda saat 21:30 civarında başlamıştı. Siirt’in Eruh ilçesine yönelik saldırının liderliğini Mahsum Korkmaz, Hakkâri’nin Şemdinli ilçesine düzenlenen saldırının liderliğini ise Abdullah Ekinci üstlenmişti.

Saldırganlar, askeri karakollara ve lojmanlara bombalı ve silahlı saldırılar düzenledi. Bu terör eylemleri sonucunda, Eruh’ta Jandarma Onbaşı Komando Er Süleyman Aydın şehit olurken, yaralı Jandarma Astsubay Çavuş Memiş Arıbaş ilk olarak Van’daki bir hastaneye, ardından sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ve burada hayatını kaybetti. Ayrıca, saldırıda 3 sivil ve 9 kişi yaralandı.

Saldırganlar, Jandarma birliğine ait çok sayıda silah, mühimmat ve malzemeyi gasp etti. PKK militanları, her iki ilçeyi de kısa bir süre kontrol altında tutarak ilçe meydanlarında, yöre kahvehanelerinde ve cami minarelerinden propaganda yaptı. Ayrıca, Ziraat Bankası'nı soymak amacıyla banka personelinin evlerine baskın düzenlediler. Bu olay, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk büyük saldırı olarak kayıtlara geçti. Saldırganlar, saldırı sonrası Kuzey Irak’a geri döndü.