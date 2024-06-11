İlk şehit edilen peygamber kim olduğu araştırılıyor. Peki, ilk şehit edilen peygamber kimdir? Detaylar haberimizde…

Ilk Şehit Edilen Peygamber (2)

İlk şehit edilen peygamber en çok araştırılanlar arasına girdi. İlk şehit edilen peygamber kim olduğunu sizler için araştırdık. İşte detaylar…

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Ilk Şehit Edilen Peygamber (1)

Hz. Adem (as)’den itibaren yüz yürmi dört bin peygamberin geldiği kabul edilmektedir. Bunlardan  hangisinin şehit veya ilk şehit olup olmadığını tespit etmek zordur. Fakat Kur’an’da kesin peygamber olarak geçenlerin sayısı yirmi beş’tir. Bildiğimiz kadarıyla bunlardan ilk şehit olan Hz. Eşiya (as)'dır. Daha sonra Zekeriya (as)’ın oğlu Hz. Yahya (as)’dır. Ardından da babası şehit edilmiştir.

Kaynak: Haber Merkezi