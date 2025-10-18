Hüzni Baba Konağı’nda gerçekleşen etkinlikte Çiftçi, romanının ilham kaynağını, yerel dilini ve Yozgat kültürünü anlattı.

Edebiyat Dolu Söyleşi

Yozgat Musiki ve Edebiyat Derneği’nin ev sahipliğinde düzenlenen imza ve söyleşi programı, kentin tarihi dokusunu yansıtan Hüzni Baba Konağı’nda gerçekleştirildi.

Programın moderatörlüğünü, Yozgat Bozok Üniversitesi Yozgat Meslek Yüksekokulu Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Öğretim Görevlisi Kamil Büyüker yaptı. Etkinliğe akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda edebiyatsever katıldı.

“İlk Roman Söyleşimin Yozgat’ta Olması Benim İçin Bir Onur”

Romanını memleketinde imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirten Mustafa Çiftçi, “Hepinizi hürmet ile selamlıyorum. İlk roman söyleşimin kendi memleketimde olması benim için de bir şeref vesilesi” dedi.

Romanının hikâyesini anlatırken Kiraz Kolonyası isminin kızının hediye ettiği bir kolonyadan doğduğunu ifade eden Çiftçi, “Her sabah o kokuyu duydukça aklıma yeni hikâyeler geldi, sonunda bir roman oldu” sözleriyle yazım sürecini anlattı.

“Yerel Kelimeler Ölürse Hafıza Da Ölür”

Yozgat’ın yöresel ağız özelliklerini korumaya özen gösterdiğini belirten Çiftçi, “Bizim kelimelerimiz giderek unutuluyor. Dedemden duyduğum öpçe, zırva gibi kelimeleri romanıma bilerek yerleştiriyorum. Çünkü kelime ölürse, hafıza da ölür” diyerek yerel dilin önemine vurgu yaptı.

“Annemi Anlattıkça Yaşadığımı Hissediyorum”

Çiftçi, romanın karakterlerinden Servet’in annesiyle ilişkisini kendi hayatından izler taşıyarak oluşturduğunu da kaydetti.

Annesiyle ilgili açıklamasıyla salonda duygusal anlar yaşatan Mustafa Çiftçi, “Annemi anlatmak, aslında yaşamak demek benim için. Beni dinleyen herkesten bir şahitlik istiyorum. Bir gün karşılaşırsak deyin ki, oğlun seni hep anlattı, seni hep sevdi” şeklinde konuştu.

“Yozgat’ın Dili Hikâyelerin Kalbidir”

Moderatör Kamil Büyüker’in yönelttiği sorular üzerine Yozgat kültürünü romanına nasıl işlediğini anlatan Çiftçi, “Yozgat’ın dili, hikâyelerin kalbidir. O dili, o sıcaklığı romanın satırlarına taşımak istedim” ifadelerini kullandı.

Okurlar Yoğun İlgi Gösterdi

Söyleşi sonunda Mustafa Çiftçi, okurlarına ilk romanı olan Kiraz Kolonyası’nı imzaladı ve katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Edebiyatseverler, Yozgatlı yazarın samimi anlatımı ve içten konuşmalarıyla dolu bir gün geçirdi.

Kiraz Kolonyası, Mustafa Çiftçi’nin hikâyecilikten romana uzanan edebi serüveninin ilk adımı olarak tarihe geçti. Yozgat kültürünü, anne sevgisini ve yerel dilin inceliklerini bir araya getiren roman, kısa sürede okurlardan yoğun ilgi topladı.