Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen müsabakalar bugün sona erecek. Karşılaşmalara 9 ilden, 8 kadın ve 10 erkek olmak üzere 18 takım ve 255 sporcu katıldı.

Müsabakanın Erkekler grubunun ilk maçında Nevşehir ve Adana takımları karşı karşıya geldi.

Erkek grup müsabakaları, Van-Kayseri, Mersin-Elazığ, Yozgat-Giresun maçlarıyla tamamlandı.

Kız grup müsabakalarında ise Adana-Elazığ, Kayseri-Gaziantep, Hatay-Mersin, Nevşehir-Giresun maçlarıyla ile Anadolu Yıldızlar Ligi’nin ilk gün müsabakaları tamamlandı.

İLK KEZ OYNADILAR

Anadolu Yıldızlar Ligi Osman Bayraktar Sezonu Sutopu grup müsabakalarında Yozgat-Giresun takımı karşı karşıya geldi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yüzme Havuzunda gerçekleşen maçta güçlü rakibi karşısında ilk defa müsabakaya çıkan Yozgat sutopu takımı rakibi Giresun sutopu takımı karşısında 6-1 mağlup oldu.

Yozgat sutopu takımı karşısında üstünlük kuran ve geliştirdiği oyun planıyla Giresun sutopu takımı maçı 6-1 kazandı. Alpaslan Demir