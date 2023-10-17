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Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında, ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere büyük bir fırsat sunuluyor. Düşük faiz oranı ve uzun vade seçeneği ile 1.20 faizli konut kredisi imkanı, vatandaşların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor. İşte, 2023 yılında ilk kez ev alacaklara yönelik 1.20 faizli konut kredisi hakkında detaylar:

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları doğrultusunda, 1.20 düşük faizli konut kredisi için çalışmalar hızla devam ediyor. Beklentilere göre, bu düzenleme Ekim ayında Meclis'e sunulacak. Yani, düşük faizli konut kredisi başvurularının başlama tarihi bu aya denk gelebilir.

KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Özellikle ilk kez ev alacaklar için belirlenen şartlar, daha önceki kampanyalara benzerlik göstermektedir. Alınacak taşınmazın bulunduğu şehirde son bir yıl içinde konut satmamış olma, hisseli bir konuta sahipse dahi hisse oranının %50'den fazla olmaması gibi kriterler değerlendirilebilir. Ayrıca, ilk kez ev alacaklar için bulunulan şehirde belli bir süre ikamet etme şartı da aranabilir.

KREDİ VADESİ NE KADAR OLACAK?

Düşük faizli konut kredisi için belirlenen vade süresi 15 yıl olarak öngörülmektedir. Bu, ilk ev sahibi olmak isteyenler için uzun vadeli bir ödeme planı sunar. 15 yılın dışında, 180 aya kadar bir vadelendirme seçeneği de düşünülebilir.

DÜŞÜK FAİZ ORANI NE KADAR OLACAK?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında ilk kez ev sahibi olmak isteyenlere yüzde 1.20 faiz oranı uygulanması bekleniyor. Bu oran, ilk ev alacaklar için oldukça cazip bir fırsat sunuyor.

Düşük faizli konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenler için yakın bir tarihte başvuru sürecinin başlaması ve detayların netleşmesi bekleniyor. Kamuoyu bu gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.