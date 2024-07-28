İkinci el araç pazarında artan fiyatlar ile birlikte sıfır araçlar için neredeyse her ay yenilenen kampanyalar, ikinci el otomobillerin satış oranlarını ciddi oranda düşürdü.

Son 5 yılın en düşük Haziran ayı verileri kayda geçerken, yaşanan bu durgunluk oto pazarında araçların bekleme süresini oldukça uzatıyor.

Otomotiv sektöründe ekspertiz ve servis işletmeciliği yapan Ilgın Doğan, pandemi ile birlikte doğal afetlerde bile bu kadar dip seviyeye ulaşılmadığını belirterek piyasadaki sıkıntıları anlattı.

Son bir yıl içerisinde hiçbir şekilde otomotiv piyasasında bir hareketlilik yaşanmadığının altını çizen Doğan, ekspertizlerin son 5 yılın en dip seviyesini yaşadığını aktardı.

Covid pandemisi de dahil olmak üzere yaşanan doğal afetlerde bile bu kadar dip seviyelerin görülmediğine dikkat çeken Ilgın Doğan, son bir yıl içerisinde piyasada hiçbir hareketlenme olmadığının altını çizerek daha önceden yaşanan sıkıntıların birkaç ayın ardından eski seviyesine döndüğünü aktardı.

Doğan, “Bize göre bunun da en büyük unsuru insanların kredilere ulaşamaması ve kredi faiz oranlarının çok yüksek seviyede olması, sıcak paranın piyasada olmaması.” İfadelerini kullandı.

EKSPERTİZLER İFLASA KOŞUYOR

Ekspertiz işletmelerinde ciddi bir daralma olduğunu ifade eden Doğan, yaşanan bu süreçten çok kötü etkilendiklerinin belirtti.

Bir yıl boyunca bu kadar uzun süredir daralma yaşamadıklarını belirten Doğan şu an Türkiye'de 3500'ün üzerinde ekspertiz firması olduğunu söyledi.

Ilgın Doğan, “Ortalama her işletmede 5 tane çalışan personel var. Ciddi bir istihdam mevcut ama şu anda tek tek ekspertiz firmalarının kapanma seviyesine, kapanmaya başladığını görüyoruz. Galeri sayılarında düşüş var. Galericiler artık alım satımı bırakıp farklı işleri yöneliyor. İkinci el piyasası hem ekspertiz hem galeri otomotiv sektörü çok ciddi bir şekilde bu olaydan etkilenmiş vaziyette.” Şeklinde konuştu.