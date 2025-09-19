Hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düştüğü kentte yüksek kesimlere kışın habercisi mevsimin ilk karı yağdı.

Keşiş Dağı'nın zirve noktası Esence’nin beyaza bürünmüş hali sabah saatlerinde kent merkezinden de görüldü. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde sobalar yakıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmeye göre, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Yozgat’ta Da Sıcaklıklar Birden Düştü

Yozgat’ta yazdan kalan ılık hava, yerini ani bir soğumaya bıraktı. Meteoroloji verilerine göre kent genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inerken, özellikle sabah ve gece saatlerinde keskin soğuklar kendini hissettirmeye başladı.

Kent merkezinde gündüz sıcaklıkları 14-16 derece civarında seyrederken, gece ise termometreler 5 dereceye kadar düşüyor. İlçelerde ise durum daha sert; Boğazlıyan, Akdağmadeni ve Sorgun’da sabaha karşı sıcaklıkların 3 dereceye kadar indiği bildirildi.

Uzmanlar, Yozgatlı vatandaşları ani sıcaklık düşüşüne karşı uyararak özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca ani ısı değişimlerinin grip ve soğuk algınlığı vakalarını artırabileceğine dikkat çekildi.

Yozgat’ta Yağış Olacak Mı?

Yozgat’ta hafta boyunca yağış beklenmezken, rüzgârın kuzeyden esmesiyle birlikte serin havanın etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Çiftçilerin sabah erken saatlerde oluşabilecek kırağıya karşı tedbirli olmaları da hatırlatıldı.