Diyarbakır Emniyet Müdürü olarak başarılı çalışmalara imza atıp huzur ve güvenin sağlanmasında büyük rol oynayan Fatih Kaya, ilk kadın taarruz pilotu olan Özge Karabulut’un Atak helikopteriyle yaptığı bakım uçuşunu izledi.

Uçuştan sonra pilot Karabulut’u tebrik eden Kaya, ”Harikaydı. Gurur duydum seninle. Güzel manevralar yapın. Allah kazasız belasız başarılı bir meslek hayatı versin. Tebrik ederim” dedi.

Ardından Emniyet Müdürü Fatih Kaya’nın katılımıyla güvenlik güçleri selameti ve şehitler için kurban kesildi. (Haber Merkezi)