22 Mart 1913 tarihinde Bursa'nın Bilecik ilçesine bağlı Gebze'de doğan Gökçen, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi kızı olarak da tanınır. Türk Havacılık Tarihi'nde özellikle "Türk Hava Kuvvetleri'nin İlk Kadın Savaş Pilotu" olarak anılan Gökçen, genç yaşlarda havacılığa olan ilgisini keşfetti.

Sabiha Gökçen, 1935 yılında Türkiye'nin ilk sivil havacılık okulu olan Tayyare Mektebi'ne katılarak eğitim aldı ve daha sonra Türk Hava Kuvvetleri'ne katılarak uçuş eğitimi aldı. En büyük başarılarından biri, 1937 yılında Sivastopol Hava Muharebesi'nde gösterdiği cesaret ve başarılı performanstır. Bu muharebede bombardıman uçağıyla düşman hatlarına hava saldırısı düzenleyen Gökçen, Türk kadını için savaş pilotu olmanın simgesi haline geldi.

İLK TÜRK KADIN SAVAŞ PİLOTU

Sabiha Gökçen, Türk Hava Kuvvetleri'nde görev aldığı süre boyunca birçok önemli görevde bulunmuş ve uluslararası alanda Türk havacılığını temsil etmiştir. Havacılık kariyeri boyunca birçok ödül ve takdir belgesi almıştır. Sabiha Gökçen'in adı, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından biri olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na verilmiştir. Bu havalimanı, Sabiha Gökçen'in hatırasını yaşatmak ve onun havacılık alanındaki önemini vurgulamak amacıyla adlandırılmıştır.

Sabiha Gökçen, Türk kadınlarının havacılık alanındaki başarılarının ve yeteneklerinin kanıtıdır. Onun cesareti ve azmi, genç kuşaklara ilham vermektedir. Havacılık tarihindeki önemi ve başarılarıyla Sabiha Gökçen, Türk kadınlarının gurur kaynağı olmaya devam etmektedir.