Türkiye'de arkeoloji denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Prof. Dr. Jale İnan, kazı alanlarında ve bilim dünyasında bıraktığı izlerle tarihe geçti. İnan’ın hayatı ve bilimsel katkıları hâlâ ilgiyle araştırılıyor.

Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu olarak bilim tarihine adını yazdıran Prof. Dr. Jale İnan, sadece antik eserlerin değil, kadınların bilimdeki yerinin de gün yüzüne çıkarılmasına öncülük etti. 1 Şubat 1914’te İstanbul’da doğan İnan, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra 1934 yılında devlet bursuyla Almanya'ya gönderildi. Berlin Üniversitesi’nde başladığı arkeoloji eğitimine, Nazi Almanyası’ndaki siyasi gelişmeler nedeniyle Münih Üniversitesi’nde devam eden İnan, 1943 yılında doktorasını tamamladı.

Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Kürsüsü’nde akademik kariyerine başlayan İnan, 1957’de profesör, 1974’te ise ordinaryüs profesör unvanı aldı.

Özellikle Side ve Perge antik kentlerinde yürüttüğü kazı çalışmalarıyla tanınan İnan, Türkiye’de klasik arkeolojinin gelişimine öncülük etti. Antik heykel sanatına yönelik bilimsel çalışmalarıyla uluslararası alanda da saygın bir yer edindi.

1993 yılında emekli olan Prof. Dr. Jale İnan, hayatı boyunca arkeolojiye olan tutkusunu kaybetmeden birçok projeye destek vermeye devam etti. Genç arkeologların yetişmesinde önemli rol üstlenen İnan, 26 Şubat 2001'de hayatını kaybetti. Onun mirası, bugün hâlâ bilim dünyasında yaşatılıyor.