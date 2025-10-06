Bir dönem Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunan Gürsel Usta, son günlerde en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

Gürsel Usta Kimdir?

1961 yılında Ankara'da doğan Gürsel Usta, Ciner Grubu Cam ve Kimyasallar Grup Başkanı ve Park Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden lisans derecesine sahiptir. Kariyerine Maliye Bakanlığı'nda Hesap Uzmanı olarak başlayan Gürsel Usta, akabinde Başbakan Yardımcısı danışmanlığı görevinde bulunmuştur. Tedviren atandığı Sosyal Güvenlik ve Çocuk Esirgeme Kurumu genel müdür yardımcılığı görevinin ardından 1992 yılında Tepe Grubu'na geçerek özel sektörde çalışmaya başlamıştır.

Tepe Grubu pazarlama şirketleri genel müdürü olarak görev yaparken 2003 yılında Ciner Grubuna katılan Usta, 2003 yılından bu yana Ciner Grubu bünyesinde üst düzey görevlerde bulunmaktadır. 7 Temmuz 2017 tarihinde, boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılacak ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi olarak seçildi.

İstifa Etti!

Can Grubu’na yönelik operasyonun Ciner Grubu’na sıçramasının ardından, grubun soda külü işindeki çatı şirketi WE Soda’dan önemli bir istifa geldi. Gürsel Usta, şirketin yönetim kurulu üyeliğinden ayrıldığını açıkladı. Usta, geçtiğimiz hafta gözaltına alınmış ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.