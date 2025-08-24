2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına az bir süre kala, öğrenciler ve veliler yeni dönem için hazırlıklara başladı.

Yeni Dönemin İlk Tatil Tarihi

Yeni eğitim döneminin başlamasıyla birlikte öğrenciler, ilk ara tatil ne zaman sorularını sormaya başladı bile. Takvime göre, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler, yoğun bir tempoda geçen ilk döneme kısa bir mola verecek.

Sömestr Tarihi Belli Mi?

Bakanlığın yayımladığı takvime göre, birinci dönem 19 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Yarıyıl tatili 19 Ocak başlayacak ve 30 Ocak 2026'ya kadar sürecek. İkinci dönem ise 1 Şubat 2026 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci Ara Tatil Ne Zaman Olacak?

Öğrencileri ikinci dönem içinde bir ara tatil daha bekliyor. Takvime göre, ikinci ara tatil 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil öğrencilere ikinci dönemde de kısa bir nefes aldırmış olacak.

Okullar Hangi Tarihte Kapanıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 19 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu tarihten itibaren yaz tatiline başlayarak yoğun geçen okul dönemini geride bırakacak.