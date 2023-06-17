2023-2024 Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Kapsamında düzenlenen “Etik Slogan” tanıtımı ile amaçlananın müdürlük bünyesinde etik değerler konusunda farkındalığın artırılması ve etik kültürünün yerleşmesine katkı sağlanması olduğu söylendi.

“İl Adımım Etik Olmak” sloganının ön plana çıktığı tanıtım, Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Zafer Akdeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

“Etik Slogan” tanıtımı, İç Kontrol Birim Sorumlusu Elif Şimşek tarafından Kamu Etik Davranış İlkelerine yönelik farkındalığın artırılması için düzenlendi.

Tanıtımına, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mehmet Parlak, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Cahit Bekir Kayhan ve Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Abdullah Erkoç, Destek Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ömer Yıldız, Mali Hizmetler Şube Müdürü Erkan Korucu katıldı. Ahmet Ayverdi