Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, Nohutlu Tepe Bungalov Otel projesi ilgili yerinde incelemelerde bulundu.

Bir projeye daha başlayacaklarını söyleyen Başkan Arslan, “Yozgat'a kültür ve spor turizmi açısından önemli bir katkı sunacak olan Nohutlu Tepe Bungalov Otel projemizle ilgili yerinde incelemelerde bulunduk” dedi.

Başkan Arslan yaptığı açıklamada, “Kaybedecek vaktimiz yok, çünkü yapılacak çok işimiz var. Nohutlu Tepesi Bungalov Otel projesi, Nohutlu Tepesinin ön bölgesinde Yozgat’ı genel anlamda gören bölgede düşündüğümüz bir proje. Projemiz tamamen Yozgat manzaralı olacak.

Yozgat’ın kültür, turizm ve tanıtımına katkı sağlayacak olmasıdır. Proje alanını Nohutlu Tepesini olarak seçtik. Bizim bir sevdamız var. Bu sevdamızın adı da Yozgat’tır. Yozgat'a sürekli olarak bir şeyler yapmanın gayreti içerisindeyiz. Sürekli olarak bir şeyler yapmanın telaşı içerisindeyiz” diye konuştu.