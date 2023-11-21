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AK Parti'de daha önce 17 Kasım'a kadar devam edeceği açıklanan yerel seçimlere yönelik aday adaylığı başvurularının 22 Kasım'a kadar uzatıldığı duyurmuştu.

Bunun üzerine Hasan Arun AK Parti binasında yoğun bir katılımla Belediye Başkanlığı aday adaylığını açıkladı.

“ADAY ADAYI VE ADAY OLMAK ONUR MESELESİ”

Aday adaylığı açıklaması öncesi bir konuşma yapan AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, ”AK Parti Belediye Başkanlığı aday adaylığı süreci başladı 22 Kasım’da o tamamlanmış olacak. Partimizden aday adayı olmak, aday olmak ayrıca bir onur meselesi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın kadrosunda olmak, onun yol arkadaşlığı yapmak, onun partisinde hizmet etmek ayrı bir şeref ve gurur meselesi. Geçtiğimiz süre içerisinde de mevcut belediye başkanları AK Parti döneminde Yozgat'ımıza çok güzel hizmetler yapıldı. Yapılan hizmetleri sayarsanız belediye partimizin yeri de Yozgat'ımız bir köy mahiyetinde köy gibi kalır. Yozgat AK Parti her vesileyle çok büyük hizmetler gerçekleştirdi. Yerel yönetimlerin de oldukça payı yüksek ve büyük. Ben inanıyorum ki inşallah bundan sonra aday adaylarımız inşallah çalışmalarıyla, katkılarıyla bu partiye hizmet edeceklerdir” şeklinde konuştu.

“KÜSMEDEN DARILMADAN HİZMET EDİLSİN”

Belediye Başkanlığı adayı kime kısmet olursa diğer arkadaşlara küsmeden, darılmadan bu partiye, davaya hizmet etmelerini isteyen Başkan Başer, “Yozgat'ımızın AK Partili mevcut hükümetinden yana bir belediye başkanının faydalarını Yozgatlı gördü. Bundan sonra da görmeye devam edecektir. Başka Partiden olan bir belediye Yozgat'ımıza hizmet etme şansı çok zayıf kalır. Bunu diğer il ve ilçelerimizde görüyoruz. Yerköy'de görüyoruz, Çayıralan’da da görüyoruz. AK Parti'den yana bir belediyenin olması ayrı bir katkısı olacaktır. Yozgat'ta AK Parti yine kim adayı arkadaşımız olursa büyük bir farkla alacağına inanıyoruz. Zaten anketler de bunu gösteriyor. AK Parti Yozgat'ımıza Cumhurbaşkanımızı 4’üncü seçen bir ilimiz” diye konuştu.

“BİRİKİMİMİ TAÇLANDIRMAK İSTİYORUM”

Parti binasında açıklama yapan Hasan Arun, Yozgat’ın bir evladı olarak güçlü olan eğitim ve birikim alt yapıyı hemşehrilerimize hizmet etme şerefiyle taçlandırmak istediğini söyledi.

“HAYALİMİZ VE SEVDAMIZ YOZGAT”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan Türkiye yüzyılında Yozgat’ın hak ettiği yeri almasını arzuladıklarını dile getiren Arin, “Bunun için ‘Hayalimiz ve sevdamız Yozgat’ sloganı ile siz saygıdeğer hemşehrilerimize hizmetkar olmak istiyoruz. Alt yapıdan ulaşıma, turizmden sağlığa, temiz çevreden, sokak hayvanlarına, eğitimden kültüre, sanattan mimariye, estetikten sosyal hayattaki durgunluğa kadar yenilikçi yaklaşımları kullanan, gerçek problem ve ihtiyaçları ön görerek, hayata değer katan, çözümler üreten, yaşam kalitesini yükselten yaşanabilir bir şehir oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

“GELECEĞİMİZİ HEP BİRLİKTE İNŞA EDECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli değişim ve gelişim vizyonunu kendimize düstur edineceklerini söyleyen Arun, “Daha verimli, sosyal, erişilebilir, eşit, yaşanabilir şehir kültürü oluşturacak bir belediyecilik anlayışı ile hareket edeceğiz. Yozgat'ta şehir ekosistemini oluşturan tüm paydaşlarla birlikte ortak aklı oluşturup, güçlü bir yönetim tesis edeceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak ihtiyaç analizi yapıp; mahallelerin gerçek sorunlarını, mahalle sakinlerinin isteklerini belirleyip çözümler üreteceğiz. Geleceğimizi hep birlikte inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

“MİLLETİN HİZMETKARI OLACAĞIZ”

Arun konuşmasını şu şekilde sürdürdü: “Cumhurbaşkanımız ve AK Partimizin milletin hizmetkarı olma düsturundan asla vazgeçmeyeceğiz. Kavgayı değil sevgiyi, hakareti değil hoşgörüyü, dövüşmeyi değil kucaklaşmayı, kısır döngüyü değil vizyonu, ayrışmayı değil adaleti şiar edineceğiz. Tüm halkımızın karar alma süreçlerine doğrudan katılımını sağlayacağız. Belediyeciliği hantal yapıdan çıkartıp, iş disiplini ve profesyonellik anlayışı ile yöneteceğiz. Kamu kaynaklarını verimli ve adil kullanacağız. Merkezinde insan olan bir belediye hizmeti sunacağız. Kapımızı da, gönlümüzü de siz saygıdeğer Yozgatlı hemşehrilerimize sonuna kadar açacağız. Yarınların bugünlerden çok daha güzel olacağına inancımız tamdır. Gece gündüz, kar kış demeden bütün gücümüzle siz saygıdeğer Yozgat halkının hizmetkarı olacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. Şehrimize yeni bir ruh ve heyecan katacağız. Belediyecilikten ziyade bir şehir kültürü oluşturup, bir medeniyet inşa edeceğiz. Değişim ve gelişime inşallah hep birlikte şahit olacağız. Yozgatlı hemşehrilerime en kalbi duygularımla sevgi, saygı ve muhabbetlerimi sunar, Saygılarımı arz ederim. Birlikte güzel yarınlara."