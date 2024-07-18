Yozgat Valiliği tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılının ilk 6 ayında gelen çağrıların verileri paylaşıldı.

Yozgat 112 Acil Çağrı Merkezine 2024 yılının ilk 6 ayında 196 bin 522 çağrı geldi. Gelen çağrıların yüzde 48'inin asılsız olduğu bildirildi.

Konu ile ilgili açıklamada yapan Vali Mehmet Ali Özkan, “112 Acil Çağrı Merkezlerini lütfen gereksiz yere meşgul etmeyelim! Acil durum çağrıları, hayat kurtarmak ve güvenliğinizin sağlanması adına kritik öneme sahiptir” dedi.

Yozgat’ta 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan aramaların yüzde 48'inin asılsız aramalardan oluştuğunu bildiren Vali Özkan, “İlimizde 2024 yılı ilk 6 ayında 112 Acil Çağrı Merkezimize; 196 bin 522 çağrı gelmiştir. Gelen çağrıların yüzde 48'i asılsız aramalardan oluşmaktadır. Gereksiz ve asılsız aramalarda bin 980 lira, tekrarında ise iki katı idari para cezası uygulanmaktadır. Toplamda 4 kişiye 7 bin 920 lira idari para cezası uygulanmıştır” diye konuştu.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİN ÇALIŞMA USULÜ

Yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezinin çalışma usulü hakkında, “Acil Çağrı Merkezlerinde, sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekânda olduğu ve koordinasyon imkânı sağlayan co-location modeli tercih edilmiş ve çalışmalar buna göre yapılandırılmıştır. Bu modelde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir” bilgilerine yer verildi.

Yetkililer 112 Acil Çağrı Merkezi sisteminin iki temel amaç ve işlevi olduğunu söyledi. Bunlar;

1) Acil durum çağrısı yapma halinde vatandaşların birden çok numara yerine tek bir numarayı öğrenmeleri.

2) Acil yardım çağrısı alındıktan sonra en kısa sürede olay mahalline ya da acil durumdaki kişiye ulaşabilme.

Bu konuda yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Acil yardım çağrısı amacıyla herhangi bir vatandaşımız tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi arandığında, sabit hatlardan gelen çağrılarda arayan kişinin isim, adres ve konum bilgisi yazılım üzerinden Türk Telekom Anonim Şirketi tarafından çağrı ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmektedir. Mobil hatlar üzerinden yapılan çağrılarda ise çağrının yapıldığı yerle ilgili olarak, şu anki teknolojiyle baz istasyonlarının kesişim noktaları alınarak yaklaşık bir konum belirlemesi yapılabilmektedir. 112 çağrısını alan görevli personel (çağrı alıcı) olaya ilişkin genel bilgileri aldıktan sonra bu bilgileri yazılım üzerinden aynı salon içinde bulunan ilgili birimlerin uzman personeline (çağrı yönlendirici) çağrıyla birlikte aktaracaktır. 112 Acil Çağrı Merkezlerinde kullanılacak yazılım coğrafi bilgi sistemi ile entegre bir yazılım olduğu için bu sistem sayesinde vatandaşın adres tespitinin kolaylaşması ile zamandan tasarruf sağlanacaktır. Araçlarda bulunan araç takip sistemleri sayesinde 112 Acil Çağrı Merkezi görevlileri alanda bulunan kurumlara ait müdahale araçlarının durumlarını ve yerlerini görebilecek ve ilgili birimin uzman personeli (polis-jandarma-itfaiye-ambulans) olayın mahiyetine göre aralarında koordinasyon sağlayarak olay yerine en yakın personel, ekip ya da aracı olay mahalline sevk edebileceklerdir. Bu sayede saniyelerin önemli olduğu acil durumlarda olaylara hızlı, etkin ve koordinasyon içerisinde müdahale edilebilecektir” ifadelerini kullandı.

112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

Yetkililer tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünün görevleri ile ilgili ise şu ifadelere yer verildi:

“a) İl genelinde; il jandarma komutanlığı, il emniyet müdürlüğü, varsa sahil güvenlik bölge veya grup komutanlığı, belediyeler, orman bölge veya işletme müdürlüğü, doğa koruma ve milli parklar bölge veya şube müdürlüğü, il sağlık müdürlüğü, il afet ve acil durum müdürlüğü ile valilikçe belirlenen diğer kurumların görev alanına giren acil çağrıları 24 saat sürekli erişim esasına göre karşılamak ve bu hususta gerekli tedbirleri almak,

b) Acil çağrıları, çağrı merkezinde acil yardım hizmeti sunan kurumlara yönlendirmek,

c) Acil yardım hizmeti sunan kurumlar arasında gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,

ç) Kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik acil çağrı hizmetleri alanında; hizmet içi eğitim programlarını yapmak, Bakanlığın izni ile finansman sağlayan ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların proje çağrılarını takip ederek, hibelere yönelik proje hazırlamak,

d) Acil çağrı hizmetlerine yönelik ilgili kurumların talep ve görüşlerini de alarak yazılım değişikliklerini Genel Müdürlüğe teklif etmek,

e) İlgili kurumların acil yardım hizmeti sunan komuta ve kontrol merkezleri ile telli, telsiz iletişimleri ile yazılımları arasında bağlantı sağlamak,

f) İhtiyaç duyulması halinde acil çağrı karşılama ve yönlendirmelerle ilgili olay yerinde iletişimi ve yönetimi sağlayacak mobil merkezleri kurmak ve işletmek,

g) İlgili kurumlarla birlikte tatbikatlar planlamak ve uygulamak,

ğ) İlgili kurumların görüş ve önerilerini de dikkate alarak çağrı merkezi hizmetlerinin sunumu için gerekli olan her türlü altyapıyı kurmak, işletmek ve kurumların kullanımına sunmak,

h) Çağrı merkezinin fiziki imkânları ölçüsünde ilgili kurumların komuta ve kontrol merkezi ihtiyaçları için çağrı merkezinde ve diğer mahallerde valilik onayına istinaden yer tahsisi yapmak,

ı) Çağrı merkezi hizmetlerine ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek,

i) Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenleri tespit etmek ve buna ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,

j) Valilikçe verilen benzeri diğer görevleri yapmak.”