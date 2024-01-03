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Göç hareketliliğinin iç ve dış göç olarak ikiye ayrıldığını belirten EVA Gayrimenkul Değerleme’den Yasemin Zaimoğlu, göç kavramlarının dışında son zamanlarda adı sıkça duyulan tersine göç kavramının da bulunduğuna dikkati çekti. Tersine göç, ekonomik, siyasal ve sosyal sebeplerle yapılmış olan göç hareketinin yön değiştirmesi olduğunu kaydeden Zaimoğlu, İstanbul'un en çok göç alan illerin başında geliyor üstelik en çok göç veren illerin de başında geldiğini kaydetti.

Pandemi ile birlikte göç hareketliliğinin arttığını da vurgulayan Zaimoğlu, "Son yıllarında İstanbul’dan göç edilen ilk 10 şehir sıralamasına baktığımızda son dört yılda dikkati çeken nokta Kocaeli’nin ilk sırada yer aldığı ve temelde Ankara, Tekirdağ, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın dört yıldır da listede olduğu. İstanbul her sene daha fazla göç veriyor. Bu sıralamalarda sanayileşmenin fazla olduğu dolayısıyla da iş imkanlarının çok olduğu illerin yer aldığını ve İstanbul’a kıyasla konut satış ve kira fiyatlarının daha uygun olan illerin olduğu gözlemlenebilmekte. Bu verilere bakarak önümüzdeki senelerde de Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bursa, Sakarya ve Antalya’nın listede varlığını sürdüreceğine hatta son iki yıldır listede yerini alan Balıkesir’inde Antalya ve Muğla’yı geçmeye devam ederek listede yerini koruyacağı düşünülmektedir" diye konuştu.