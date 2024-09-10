Bozokspor-Alanya 1221 Futbol Spor Kulübü ile oynanan maçın ardından bir değerlendirme yapan Teknik Direktör İlhan Özbay, önemli açıklamalarda bulundu.

“OYUNCULARIMIZ ASLANLAR GİBİ BİZİM DEDİKLERİMİZİ YAPTI”

Özbay açıklamasına şu şekilde başladı: "Bozokspor olarak tarihimizde ilk defa 3. Ligde yer aldık. İlk maç bizim için önemliydi Alanya’yı takip ettiğimizde belirli bir oyun anlayışı vardı. Bizlerde planlarımızı hafta içi yaptığımız çalışmaları ona göre ayarladık. Gerçekten çok dinamik bir takımları var. Önde basan, her yerde pres yapan bir takım vardı. Bizler de ona göre oyun planı belirledik. İlk yarıda başardık ama eksikler var. Orta saha bölümünde oyunculara uzak oynamamız, arkaya atılan toplar Alanyaspor bu yönde bize tehlikeler yaratmaya başladı. Ama Atalay’la girdiğimiz bir pozisyon vardı. Alihan’ın yüzde 100 verilmeyen bir golü, Mehmet Eren’in ceza 6 pasla vurup kalecinin çıkartmış olduğu bir pozisyon vardı. Alanya’nın yüzde 100 net pozisyonu var ama girip de sonuçlandırmadığı pozisyonları vardı. Biz ilk yarıyı bitirdiğimizde onlara göre tedbirlerimizi almamız lazımdı. Özellikle orta saha bölgesinde biraz sıkıntı yaşamıştık. Alanya orta sahada çok rahat pas yapabiliyordu. Arkaya atılan top vardı. Orta sahadaki oyuncularımızla görüştüğümüzde mutlaka onlara yakın olması gerektiğini söyledik. Oyuncularımız aslanlar gibi bizim dediklerimizi yaptı.”

“BU LİGDE 1 PUAN DA ÖNEMLİ 3 PUAN DA ÖNEMLİ”

Özbay, “İkinci yarı hemen hemen bütün oyun kontrolü bize geçti. Nitekim de 46. dakikada işte bir bek oyuncumuzun arkaya bindirmesiyle mücadeleden sonra alıp golü atan oyuncumuzun sol kenar olup olmasına rağmen ön direğe yapmış olduğu bir koşu var. Yani bunların hepsi tesadüf olan şeyler değil. Bunların hepsi çalışılmış şeyler. Alanya maçında da çalıştığımız pozisyonlar var. Mesela bazı taraftarlarımız Bozokspor top oynamadı pas anlamında biz oyun oynamadık. Ama biz oyuncularımızdan bunları istedik çünkü Alanya takımı bir takımdı. Orta saha oynayacağımız bir top da kaybında kalemizde ciddi tehlikeler yaratabilirdi. Biz de bu bölgeye ne yaptık? İkinci bölgeyi direkt orta sahaya oynamadan rakip sahanın birinci bölgesine atacağımız Gökhan Erdöl'e, Atalay'a, Alihan'a, atacağımız toplarla geçmeye çalıştık. Nitekim de bazı pozisyonlarda başarılı olduk. Ama ikinci yarı gol sonrası iyice üzerimize gelmeye başladı. İki tane yüzde 100 bir tane golü kaçırdık final pasında atamadığımız noktalar oldu. Buralardan giremedik ama oyunun sonucuna baktığımız zaman 90+6’da kimsenin istemediği bir talihsiz olay penaltı oldu. Hakem gördü penaltıyı verdi. Sonuçta alınan bir puan. Bu ligde 1 puan da önemli 3 puan da önemli. Bir puan bizi ligde de tutabilir Play Off'ta oynatabilir şampiyon da yapabilir. Biz oyun anlamında genel olarak takımdan istediklerimi yaptıkları için çok memnunum. Kimle olursa olsun biz neler yapabileceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.

“ÇORLU DEPLASMANINA GİDECEĞİZ”

Özbay, “Bu takım 30-35 gün önce toplandı. Kalecimiz 2013 doğumlu ilk defa resmi maça çıktı. Atalay ilk defa resmi maça çıktı. Profesyonel ligden bahsediyorum. Mustafa Çolak ilk defa profesyonel lig maçlarına çıktık. Biz bu çocuklara güvenip oynattık. Allah razı olsun müthiş top oynadılar. Takıma da çok büyük katkı sağladılar. Çorlu deplasmanına gideceğiz. Orada da elimizden gelen bütün mücadeleyi göstereceğiz. Allah neyi nasip ederse onu nasip eder. Bizim için bir sıkıntı yok. Her şey şu anda planladığımız gibi gidiyorsa sadece dediğim gibi 90+6’da yenilen gol bizi çok üzdü” ifadelerini kullandı.

“ÇORLU MAÇINI VE DİĞER MAÇLARI DÜŞÜNMEK ZORUNDAYIZ”

Eleştirilere karşı bir açıklama yapan Özbay, “Maç sonrası eksiklerimizin olduğu söylendi. Forvet hattı eksik, orta saha hattında eksiklerimiz var denildi. Çorlu maçı deplasmanı çok önemli. Çorlu maçından sonra Osmaniye maçı var. Bu 3 maç çok önemli. Şimdi eleştirileri Yozgat küçülmez herkesin kulağına gelebiliyor. Oyuncu değişiklikleriyle ilgili bizi eleştirmişler. İlhan Hoca 75’inci dakikada oyuncu değişikliği hakkını bitirdi dediler. 75’inci dakikada Ümitcan'ı oyuna aldık. Burak'ı aldık. Ümitcan sakatlığı olan bir oyuncu. Son hazırlık maçımızı da oynamadı. 1 hafta burada düz koşmaya devam etti ve bizim o anda ihtiyacımız olduğunu düşündük. Alihan’ın ayağına kramp girdi. Bu çocuk ilk defa profesyonel maçına çıkıyor. Kolay değil müthiş mücadele etti ve oyuncu değişikliği yapmamızı söylediler. Alihan'ı çıkarttık oyundan daha sonra Mehmet Eren'den bir talep geldi. Bu da 2012’li ilk defa resim maçına çıkıyor. Mecburiyetten onu da çıkartmak zorunda kaldık. Gökhan 20’nci dakikada bir sakatlığı oldu. Sakatlıkla ilk yarıyı bitirdi. Çorlu maçını ve diğer maçları düşünmek zorundayız” diye konuştu.