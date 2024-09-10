Alanya 1221 maçının 1-1 bitmesi üzerine taraftarlardan yönetime, teknik direktörlere ve oyunculara bazı eleştiriler oldu. Bozospor Teknik Direktörü İlhan Özbay konuyla alakalı basın açıklaması yaptı.

“NEYE GÖRE BENİ ELEŞTİRİYORSUN?”

Maç sonu taraftarlardan gelen eleştirilere cevap veren Özbay, “Eleştiriler yapıldığı zaman bakıyoruz neye göre eleştiri yapıyorlar? Alınmış 1 puan var. Yeni kurulmuş bir takım var. Bu eleştiriler iyi niyetli mi kötü niyetli mi? Onlara bakmak lazım. Sorgun’a gelen taraftarlarımız var. Acaba kaç tanesi Yozgat Bozokspor'un canı gönülden başarılı olmasını istiyor? Biz bunları bir eleştirelim önce. Gol yediğimiz zaman kim üzülüyor? Kim seviyor? Eleştirmek çok kolay. 1’inci hafta İlhan Özbay, Yozgat'ta ilk defa teknik direktörlük yapmış bir hoca. Gelmiş oradan bağırıyor bana İlhan Hoca ‘bu takım da senin işin yok’ diye. Neye göre beni eleştiriyorsun? Kaç defa futbol oynadın? Nerelerde oynadın kimlerle çalıştın? Önce onlar onun açıklamasını yapacaklar. Ben bunları konuşmak zorundayım. Yozgatlıyım ve ilk defa profesyonel maçıma çıkıyorum. Kaç tane kişi, maçtan önce veya maçtan sonra ‘İlhan Özbay buraya’ dedi. Benim ilk maçım. Hani destekliyorduk. Hani destek? Onlar konuşuyorsa ben de konuşurum. Ben doğruları konuşurum. Yalan konuşmam. Buradan kim üzerine alınıyorsa alınsın. Hiçbir problem yok. Benim kulübüm burada. İsteyen istediği zaman da gelebilir. Bu konuları onların da yüzüne söyleyebilirim maçtan sonra sosyal medyada yazılar çıkıyor. Geliyor kulağımıza arkadaşlar. ‘Hoca, başkan bu kulüpten kaç para yediniz’ diyorlar bize. Başkan bu zamana kadar bütün paraları cebinden harcadı” dedi.

“ELEŞTİRİLERİN HEPSİ HAKSIZ”

Özbay, “Bu kulüpten üçüncülük de küme düşmüş takımda alkışlayarak hoca yolladılar burada. Küme düşmüş takım hocasını alkışladılar burada. Küme düşmüş oyuncuları alkışladılar. Buradan para yiyip gidenleri alkışladılar. Biz bunları yapmadığımız için eleştiriyoruz. Yapmayacağız da. Şeref, namus sözü. Bundan sonraki teknik direktörlük hayatımda yapmayacağım ben bunları. Bu memleket benim. Yapılması gereken bir şey varsa daha sonra da İlhan Özbay olarak zaten ben onu yaparım. Hiç problem değil. Bu takıma zarar verecekse gerekeni yaparım. Biz buraya başlarken ne dedik? Birinci yılımız dedik. Hedefimiz önce bu ligde bir kalıcı olalım. Bizim ilk senemiz. Ondan sonraki senelere bakacağız. Eleştirilerimiz lütfen olumlu olsun. Birinci haftadan bahsediyoruz. Derler ki; 6’ncı hafta Yozgat Bozokspor bir puan aldı. İstediklerini yazsınlar sonuna kadar haklılar derim. Ama şu anda eleştirilerin hepsi haksız. Gerçek Yozgat Bozok sevdalıları, Yozgat sevdalıları bunu yazmaz. Takımına sahip çıkar. Şu anda bize sahip çıkılmıyor. Bu eleştiriye yazanlar 5. Hafta sonra göreceğiz. Allah izin verirse yine yazmaya devam edecek kesim de var ben bunu biliyorum yine arkamızdan vurmaya çalışacaklar” şeklinde konuştu.

“SOYUNMA ODASI BENİM NAMUSUM”

Art niyet verecek kişiler bu takımdan içeri giremeyeceğini belirten Özbay, “Buradan taraftarlarımıza gerçek Yozgat sevdalılarına üzerine basa basa diyorum tek söyleyeceğimiz biz bu ligde bu sene bir kalıcı olalım. Hedefimiz ilk yarı bittikten sonra Allah izin verirse hepsi üst taraf mı olur onu o zaman konuşuruz. Ben kendi açımdan birlik beraberlik içerisinde tutulduğumu hissetmiyorum. 3-5 kişi haricinde, 12 kişi haricinde, belki beni sevenler haricinde. İlk maçıma çıkıyorum, kendi seyircime, taraftarımın önünde çıkıyorum ya ben bu maça çok çıktım defalarca, yumruk şovu da yaptım. Herkes çağırdı kendi memleketimde çağırılmadım. Bu mu Yozgatlılık? Gerçek Yozgat sevdalılarına kapımız her zaman açık. Ama art niyet verecek kişiler bu takımdan içeri giremez. Kaç kişi gelirlerse gelsin giremezler. Ama bu takıma gönül verenlere, herkese kapımız sonuna kadar açık. Bunları konuşuyorum diye kızabilirler de yarın bir gün buraya da gelebilirler. Nasıl girer diye. Giremezler. Hadi gelsinler. Nasıl girebiliyorlarsa girsinler. Öyle tehdit etmeyle olmaz. Maç bitiyor benim haberim yok. Allah'tan yoktum orada bunlar taraftar atlıyor bizim giriş kapımızın orada oyuncuların girişinde oyunculara saldıracak ‘açın bu kapıyı’ diye. Soyunma odası benim namusum. Yensem de, yenilsem de, maçtan sonra benim soyunma odama taraftarlardan kimse giremez. Buna müsaade etmem. Yaşayacaksak mutluluğu, galibiyet mutluluğunu çağırsınlar tribünde hep beraber fotoğraf çekelim birbirimizi alkışlayalım ama maç bittikten sonra benim soyunma odama kimse giremez. Bundan önce girmiş olabilirler ben şakşakçı bir adam değilim bunu bilsinler. Her şeyi açık konuştuğumu ümit ediyorum bundan sonra da konuşacağız. Çorluspor deplasmanına gideceğiz taraftarlara mesajımı verdim” ifadelerini kullandı.