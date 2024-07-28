İlhan Erdost, 17 Aralık 1944'te Tokat'ın Artova ilçesinde dünyaya geldi. Ailesinin ekonomik sıkıntıları ve II. Dünya Savaşı'nın getirdiği zorluklar nedeniyle ilkokul eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaya başladı. Daha sonra ağabeyi Muzaffer İlhan Erdost ile birlikte Ankara'ya taşındı ve burada eğitimine devam etti. Lise yıllarında Atatürkçü düşünceyi benimseyen İlhan Erdost'un fikirleri, 27 Mayıs Darbesi sırasında sola yöneldi.

Lise mezuniyetinin ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldu. Ancak, aynı dönemde ağabeyi Muzaffer Erdost'un kurduğu Sol Yayınları'nda çalıştığı için üniversite eğitimini tamamlayamadı. Muzaffer Erdost'un 12 Mart 1971'de hapse girmesinin ardından, Sol Yayınları ve Onur Yayınları'nın sorumluluğunu üstlendi. Bu dönemde Gül Erdost ile evlendi.

12 Eylül 1980 askeri darbesi sonrasında, yasak yayın basmak ve bulundurmak suçlamasıyla gözaltına alındı. 7 Kasım 1980'de Mamak Cezaevi'nde görevli erler tarafından dövülerek öldürüldü. İlhan Erdost, yaşamı boyunca yayıncılık alanında önemli katkılar sağlamış ve düşünceleriyle birçok kişiyi etkilemiştir.

İlhan Erdost'un ölümü, Türkiye'de basın özgürlüğü ve insan hakları konularında önemli bir dönüm noktası olarak hatırlanmaktadır. Onun mirası, yayıncılık sektöründe ve düşünce özgürlüğü mücadelesinde hala yaşamaktadır.