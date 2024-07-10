1970 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelen İlhami Aktaş, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1987 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne giren Aktaş, 1991 yılında mezun oldu.

1994 yılında Erzurum Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği görevine başlayan Aktaş, dil eğitimi için 8 ay İngiltere'de bulundu. Daha sonra çeşitli ilçelerde kaymakam vekilliği yaptı. 1997-1999 yıllarında Kastamonu-Devrekani, 1999-2001 yıllarında Bayburt-Demirözü, 2001-2006 yıllarında Erzincan-Tercan ve 2006-2008 yıllarında Antalya-Finike Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

2008 yılında İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürü olarak atanan Aktaş, 2010 yılında aynı kurumda Daire Başkanlığı'na yükseldi. Ağustos 2013'te Personel Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı ve 30 Aralık 2013'te İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü oldu. 2014 yılında Personel Genel Müdür Yardımcılığına getirildi.

30 Mayıs 2016'da Nevşehir Valisi olarak atanan İlhami Aktaş, 4 yıl boyunca bu görevi yürüttü. 10 Haziran 2020'de Çanakkale Valisi olarak atanan Aktaş, 17 Haziran 2020 tarihinde bu göreve başladı. Son olarak, 10 Temmuz 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kocaeli Valisi olarak atanmıştır.

Vali İlhami Aktaş, ev hanımı Songül Aktaş ile evli olup, Elif Aslıhan ve Ahmet Tuncer adında iki çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.